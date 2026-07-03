theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
3 Iulie 2026, 11:08
639
Copiază linkul
Link copiat

Un șofer beat a provocat un accident la Orhei soldat cu moartea unei persoane

În această dimineață, în jurul orei 03:50, polițiștii au intervenit la un accident rutier în apropierea satului Susleni, raionul Orhei.

Un șofer beat a provocat un accident la Orhei soldat cu moartea unei persoane.
Un șofer beat a provocat un accident la Orhei soldat cu moartea unei persoane.

Potrivit cercetărilor preliminare, un tânăr de 25 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca LADA, care se deplasa spre Orhei și avea un pasager de 32 de ani, a tamponat din spate remorca tractată de un tractor de model MTZ.

Tractorul era condus de un bărbat de 45 de ani care avea trei pasageri de 37, 39 și 40 de ani.

În urma impactului, pasagerul din autoturism a decedat la fața locului.

Ambii șoferi și unul dintre pasagerii tractorului au suferit traumatisme și au fost transportați la Spitalul Raional.

Testarea alcoolscopică a șoferului automobilului a indicat o concentrație de 0,88 mg/l alcool în aerul expirat. 

Din cauza stării de sănătate, conducătorul tractorului nu a putut fi testat la fața locului, fiindu-i prelevate probe biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici