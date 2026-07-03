Un șofer beat a provocat un accident la Orhei soldat cu moartea unei persoane.

În această dimineață, în jurul orei 03:50, polițiștii au intervenit la un accident rutier în apropierea satului Susleni, raionul Orhei.

Potrivit cercetărilor preliminare, un tânăr de 25 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca LADA, care se deplasa spre Orhei și avea un pasager de 32 de ani, a tamponat din spate remorca tractată de un tractor de model MTZ.

Tractorul era condus de un bărbat de 45 de ani care avea trei pasageri de 37, 39 și 40 de ani.

În urma impactului, pasagerul din autoturism a decedat la fața locului.

Ambii șoferi și unul dintre pasagerii tractorului au suferit traumatisme și au fost transportați la Spitalul Raional.

Testarea alcoolscopică a șoferului automobilului a indicat o concentrație de 0,88 mg/l alcool în aerul expirat.

Din cauza stării de sănătate, conducătorul tractorului nu a putut fi testat la fața locului, fiindu-i prelevate probe biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.