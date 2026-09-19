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19 Septembrie 2026, 20:57
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Un șofer a traversat cu viteză o trecere de pietoni, fără să acorde prioritate unei femei

O manevră periculoasă a fost surprinsă de o cameră de bord pe strada Miron Costin din capitală.

Un șofer a traversat cu viteză o trecere de pietoni, fără să acorde prioritate unei femei.
Un șofer a traversat cu viteză o trecere de pietoni, fără să acorde prioritate unei femei.

În imagini se vede cum o femeie începe să traverseze strada pe trecerea de pietoni. În acel moment, automobilul care se apropie își continuă deplasarea, practic fără a reduce viteza, trecând prin fața femeii.

Femeia a fost nevoită să se oprească pentru a evita o eventuală coliziune.


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