Un șofer a traversat cu viteză o trecere de pietoni, fără să acorde prioritate unei femei.

O manevră periculoasă a fost surprinsă de o cameră de bord pe strada Miron Costin din capitală.

În imagini se vede cum o femeie începe să traverseze strada pe trecerea de pietoni. În acel moment, automobilul care se apropie își continuă deplasarea, practic fără a reduce viteza, trecând prin fața femeii.

Femeia a fost nevoită să se oprească pentru a evita o eventuală coliziune.



