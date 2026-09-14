Un Porsche și un Renault s-au tamponat în Capitală: Șoferul uneia dintre mașini nu avea permis de conducere.

Accidentul s-a produs duminică, în jurul orei 17:25. Potrivit datelor preliminare ale poliției, au fost implicate două automobile - Renault și Porsche. Circumstanțele accidentului rutier sunt încă în curs de stabilire, scrie unimedia.info.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că șoferul automobilului Renault nu deținea permis de conducere.

Automobilul Renault a fost evacuat și plasat într-o parcare specială. Poliția continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele celor întâmplate și pentru a lua o decizie în conformitate cu legislația