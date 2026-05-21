21 Mai 2026, 16:46
Un polițist din Comrat, vizat într-un dosar de violență în familie

Șeful Serviciului de Patrulare din cadrul IP Comrat, Alexandru Cioban, este cercetat penal pentru violență în familie în raport cu fosta sa soție.

Unul dintre cazurile în care polițistul a agresat femeia a fost publicat pe rețelele sociale.

Potrivit surselor Deschide, incidentul a avut loc în seara zilei de 15 noiembrie 2025, când Cioban a venit la domiciliul fostei soții. Între cei doi s-a iscat un conflict, iar femeia a fost nevoită să solicite intervenția Poliției.

Totuși, ajunși la fața locului, oamenii legii nu l-au împiedicat pe Alexandru Cioban să continue să insulte și să agreseze femeia.

Contactați de reporterii Deschide, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției au declarat că, pe acest caz, a fost pornit un proces penal pentru violență în familie. Natalia Casumova, ofițerul din cadrul Inspectoratului de Poliție Comrat, care investighează cazul, a refuzat să ofere mai multe detalii, sugerându-ne să adresăm o solicitare oficială.

Jurnaliștii au luat legătura și cu fosta soție a lui Cioban. Femeia, după o discuție cu avocatul său, a declarat că nu dorește să comenteze cazul, dar și a menționat că îi este frică.

Am încercat să discutăm și cu Alexandru Cioban despre incidentul din 15 noiembrie 2025, însă telefonul acestuia era deconectat.

Sursele Deschide precizează că Alexandru Cioban nu s-ar afla la prima abatere de la lege, fiind vizat anterior și în alte cazuri. Mai mult, acum câțiva ani, acesta a fost cercetat după ce ar fi comis ingerințe în activitatea altor angajați ai Poliției.

