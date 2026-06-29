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29 Iunie 2026, 12:50
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Un polițist care documenta un accident rutier la Cahul, atacat de un grup de persoane

În weekend, în localitatea Tartaul de Salcie, un motociclist a ignorat somațiile legale de oprire, iar ulterior incidentul a escaladat, soldându-se cu agresarea unui polițist și deteriorarea unei autospeciale.

Un polițist care documenta un accident rutier la Cahul, atacat de un grup de persoane.
Un polițist care documenta un accident rutier la Cahul, atacat de un grup de persoane.

Potrivit informațiilor preliminare, sâmbătă, aproape de miezul nopții, un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică a somat regulamentar conducătorul unei motociclete neînmatriculate. Atât șoferul, cât și pasagera sa, ambii de 18 ani, nu purtau echipament de protecție.

Conducătorul motocicletei a ignorat semnalele luminoase și sonore ale Poliției, continuând deplasarea. La scurt timp, acesta a pierdut controlul asupra vehiculului și a derapat în afara carosabilului.

În timpul intervenției, tânărul a părăsit locul incidentului, însă a fost identificat la scurt timp de polițiști. Pasagera a fost examinată medical și nu a necesitat îngrijiri suplimentare.

Ulterior, în timpul documentării cazului, la fața locului s-a adunat un grup de persoane care a blocat autospeciala de Poliție. La locul incidentului, un bărbat de 42 de ani a agresat fizic un polițist, iar un tânăr de 18 ani a deteriorat capota autospecialei.

Ambii suspecți au fost conduși la Inspectoratul de Poliție Cahul și reținuți pentru 72 de ore.

Motocicleta a fost transportată la parcarea specială, iar polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.

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