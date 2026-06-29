Un polițist care documenta un accident rutier la Cahul, atacat de un grup de persoane.

În weekend, în localitatea Tartaul de Salcie, un motociclist a ignorat somațiile legale de oprire, iar ulterior incidentul a escaladat, soldându-se cu agresarea unui polițist și deteriorarea unei autospeciale.

Potrivit informațiilor preliminare, sâmbătă, aproape de miezul nopții, un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică a somat regulamentar conducătorul unei motociclete neînmatriculate. Atât șoferul, cât și pasagera sa, ambii de 18 ani, nu purtau echipament de protecție.

Conducătorul motocicletei a ignorat semnalele luminoase și sonore ale Poliției, continuând deplasarea. La scurt timp, acesta a pierdut controlul asupra vehiculului și a derapat în afara carosabilului.

În timpul intervenției, tânărul a părăsit locul incidentului, însă a fost identificat la scurt timp de polițiști. Pasagera a fost examinată medical și nu a necesitat îngrijiri suplimentare.

Ulterior, în timpul documentării cazului, la fața locului s-a adunat un grup de persoane care a blocat autospeciala de Poliție. La locul incidentului, un bărbat de 42 de ani a agresat fizic un polițist, iar un tânăr de 18 ani a deteriorat capota autospecialei.

Ambii suspecți au fost conduși la Inspectoratul de Poliție Cahul și reținuți pentru 72 de ore.

Motocicleta a fost transportată la parcarea specială, iar polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.