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26 Iunie 2026, 14:55
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Un polițist a împușcat mortal un deținut în timpul unui foc de avertisment la Strășeni

Un deținut de 23 de ani, condamnat și aflat în executarea pedepsei pentru huliganism, a fost adus însoțit de escortă la Judecătoria Strășeni. Acolo era inculpat într-un alt dosar penal pentru aceeași infracțiune.

Un polițist a împușcat mortal un deținut în timpul unui foc de avertisment la Strășeni.
Un polițist a împușcat mortal un deținut în timpul unui foc de avertisment la Strășeni.

În momentul însoțirii de către angajații Inspectoratului de Poliție Călărași, acesta a încercat să fugă.

În timpul intervenției în curtea instanței, unul dintre polițiști a tras un foc de avertisment când deținutul încerca să sară gardul.

În circumstanțele care urmează a fi stabilite în cadrul anchetei, glonțul a rănit deținutul.

Echipa de ambulanță sosită la fața locului a constatat decesul acestuia.

În prezent, se investighează toate circumstanțele incidentului. Au fost dispuse expertizele necesare și au fost demarate procedurile prevăzute de lege pentru stabilirea obiectivă și completă a împrejurărilor incidentului.

De asemenea, în cadrul anchetei se va stabili dacă au fost respectate prevederile Legii nr. 218 din 19 octombrie 2012, în special articolele 9 și 10, care reglementează utilizarea forței fizice și a mijloacelor speciale.

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