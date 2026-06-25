Un pilon electric s-a prăbușit în cartierul Telecentru al Capitalei.

Un pilon electric s-a prăbușit în cartierul Telecentru. Incidentul a avut loc pe strada Miorița din Capitală.

La fața locului intervin specialiști care lucrează la înlăturarea consecințelor incidentului, transmite realitatea.md.

Potrivit martorilor oculari și fotografiilor publicate pe rețelele sociale, pilonul atârnă la 90 de grade.

Regia Transport Electric Chișinău a anunțat, în context, că din cauza incidentului s-a modificat temporar traseul mai multor troleibuze.

Rutele de troleibuz nr. 3, 9, 10 și 24 circulă până la strada Dokuceaev. Ruta nr. 17 se deplasează de pe strada Grenoble – str. Gheorghe Asachi – str. P. Halippa – str. Ismail – Gara.

Unele mijloace de transport public staționează. Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, în zonă se formează ambuteiaje.