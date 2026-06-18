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realitatea.md logorealitatea
18 Iunie 2026, 11:51
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Un pieton, la un pas de a fi lovit de un șofer pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală

La două luni după ce pe o trecere de pietoni de pe bd. Grigore Vieru din Capitală a fost tamponată o femeie și fetița ei de 7 ani, o altă tragedie era cât pe ce să se producă acolo, pe cealaltă parte a străzii.

Un pieton, la un pas de a fi lovit de un șofer pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală.
Un pieton, la un pas de a fi lovit de un șofer pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală.

Imagini de la fața locului au apărut pe rețelele de socializare. În video se vede cum un șofer se deplasează pe banda pentru transport public. În față, pe banda alăturată, se opresc alte vehicule pentru a ceda trecerea pietonului. Șoferul se pare că reușit să frâneze în ultimul moment și, din fericire, a fost evitat impactul, scrie realitatea.md.

Ulterior, conducătorul automobilului a continuat deplasarea pe banda destinată transportului public.

Amintim că, pe 11 aprilie, o femeie de 35 de ani și fiica ei de 7 ani au fost lovite de o mașină de marca Xiaomi, care se deplasa pe banda destinată transportului public. Drept urmare, victima s-a aflat aproape o lună la spital.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
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