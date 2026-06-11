Un pensionar, lăsat fără 400.000 de lei. Escrocii, prinși când veneau după restul de 10.000 de euro.

Potrivit anchetei, membrii unui grup infracțional s-au prezentat drept angajați ai unei companii de telefonie, polițiști, reprezentanți ai Băncii Naționale și ai Serviciului Fiscal de Stat, convingând victima să predea economiile păstrate acasă pentru o presupusă verificare, informează tvrmoldova.md.

După ce a rămas fără 400.000 de lei, bărbatul a sesizat Poliția.

În ziua următoare, când escrocii încercau să-l lase și fără cei 10.000 de euro din contul bancar, oamenii legii au intervenit și au reținut un curier de 23 de ani.

Totodată, au fost reținuți un alt tânăr de 21 de ani, care ar fi preluat anterior banii victimei, precum și un adolescent de 16 ani, suspectat că l-ar fi atras pe acesta în schema infracțională.

PCCOCS a formulat învinuiri pentru escrocherie, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.