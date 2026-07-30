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politia.md logopolitia
30 Iulie 2026, 13:15
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Un pensionar din Chișinău a transferat escrocilor 130.000 de lei

Un bărbat de 76 de ani din Chișinău a devenit victima escrocheriilor telefonice, care s-au prezentat drept angajați ai băncii și l-au convins să transfere 130.000 de lei.

Un pensionar din Chișinău a transferat escrocilor 130.000 de lei.
Un pensionar din Chișinău a transferat escrocilor 130.000 de lei.

Potrivit datelor poliției, infractorii i-au spus pensionarului că, în mod presupus, pe numele lui ar fi fost perfectat un credit fraudulos. Sub acest pretext, ei au convins bărbatul să transfere bani din economiile personale, prin două plăți, în contul bancar.

În total, în ultimele 24 de ore, la poliție au parvenit sesizări privind două cazuri comise anterior prin fraudă telefonică. Paguba totală a depășit 188.000 de lei.

În același timp, în ultimele 24 de ore nu a fost înregistrat niciun caz nou de fraudă telefonică. Datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 57 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să provoace prejudicii.

Poliția îndeamnă cetățenii să fie prudenți. În caz de suspiciune de fraudă, convorbirea trebuie întreruptă imediat și trebuie de sunat la numărul 112.

Sursă
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