Un obiect suspect, marcat cu simbolul pericolului radioactiv, a fost descoperit la Chișinău.

În curtea unui bloc de locuințe de pe bulevardul Traian, 19/1, în sectorul Botanica al Capitalei, au fost descoperite două obiecte suspecte cu marcaj de pericol radioactiv.

La fața locului au sosit angajați ai poliției și pompieri. Zona din jurul obiectelor descoperite a fost încercuită. Totuși, potrivit martorilor, serviciile sosite nu aveau echipamente speciale pentru verificarea nivelului de radiații și pentru extragerea în siguranță a obiectelor suspecte.

Ulterior a fost chemat serviciul specializat Bombteh, al cărui personal trebuie să examineze obiectul și să determine gradul de pericol posibil.

Potrivit locatarilor, obiectele descoperite ar putea face parte din echipamente pentru măsurarea fondului radioactiv în încăperi sau ar putea conține filtre cu sursă radioactivă. Până în prezent nu există o confirmare oficială a acestei versiuni.

După mai bine de două ore de la descoperirea obiectelor suspecte, zona a rămas încercuită, iar locatarii așteptau sosirea specialiștilor pentru efectuarea verificărilor necesare.

La momentul publicării, autoritățile oficiale nu au comunicat rezultatele examinării obiectelor și nivelul potențial de amenințare pentru populație.