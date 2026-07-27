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27 Iulie 2026, 13:18
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Un nou caz de fraudă telefonică: Un „investitor” a transferat escrocilor 50.000 de euro

În weekend, poliția a înregistrat un nou caz de fraudă telefonică, iar un alt episod, comis anterior, a fost reclamat de victimă abia acum. Paguba totală a depășit 1 milion de lei.

Un nou caz de fraudă telefonică: Un „investitor” a transferat escrocilor 50.000 de euro.
Un nou caz de fraudă telefonică: Un „investitor” a transferat escrocilor 50.000 de euro.

Cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană a fost înregistrată la Chișinău. În perioada martie - iunie 2026, persoane necunoscute au convins victima să transfere bani sub pretextul unei investiții.

Persoana vătămată a trimis, prin mai multe transferuri, 1.000 de dolari și 50.000 de euro printr-o aplicație electronică.

De asemenea, datorită reacției operative a cetățenilor, poliția a reușit să prevină 172 de tentative de înșelăciune înainte ca infractorii să producă prejudicii.

Poliția le reamintește cetățenilor: „Nu transmiteți bani și nu efectuați transferuri la cererea persoanelor necunoscute. Dacă aveți suspiciuni că sunteți ținta unor escroci, este necesar să întrerupeți imediat conversația și să vă adresați organelor de drept.”

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