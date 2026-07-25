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25 Iulie 2026, 12:15
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Un motociclist s-a izbit de Tesla și a „zburat” peste mașină la Tighina

Un motociclist s-a izbit de o Tesla în orașul Tighina. În rezultat, acesta și-a fracturat osul de la cot și a suferit contuzii, răni și zgârieturi. A fost internat la secția de traumatologie.

Un motociclist s-a izbit de Tesla și a „zburat” peste mașină la Tighina.
Un motociclist s-a izbit de Tesla și a „zburat” peste mașină la Tighina.

Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Comunistă și Cavriago din Tighina.

Potrivit informațiilor, șofer de 56 de ani al automobilului Tesla nu a acordat prioritate motociclistului de 51 de ani care conducea un BMW, ceea ce a dus la producerea accidentului rutier.


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