Un motociclist s-a izbit de Tesla și a „zburat” peste mașină la Tighina

Un motociclist s-a izbit de o Tesla în orașul Tighina. În rezultat, acesta și-a fracturat osul de la cot și a suferit contuzii, răni și zgârieturi. A fost internat la secția de traumatologie.

Un motociclist s-a izbit de Tesla și a „zburat” peste mașină la Tighina.