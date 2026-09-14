14 Septembrie 2026, 08:34
19 748
Copiază linkul
Link copiat
Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Un motociclist de 20 de ani a murit într-un accident rutier la Ungheni.
Un motociclist de 20 de ani a murit într-un accident rutier la Ungheni
Un accident s-a produs în seara zilei de 13 septembrie în satul Cornova din raionul Ungheni.
Potrivit datelor preliminare ale poliției, un tânăr, care nu deținea permis de conducere, circula cu o motocicletă de marca KAYO pe strada centrală a satului. Se presupune că acesta a pierdut controlul asupra ghidonului și a intrat în partea din spate a unui automobil parcat pe partea stângă a drumului, scrie realitatea.md.
În urma impactului, motociclistul a suferit multiple traumatisme și a decedat pe loc.
Poliția documentează circumstanțele incidentului și stabilește toate detaliile accidentului.
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?