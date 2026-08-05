Un motociclist a murit în urma unui accident în Capitală: Șoferul unui Opel, reținut.

Potrivit datelor preliminare, un șofer de 20 de ani, aflat la volanul unui Opel, a intrat în coliziune cu o motocicletă, pe care o conducea un bărbat de 25 de ani.

În urma impactului, motocicleta a fost proiectată pe banda sensului opus, unde a intrat în coliziune tangențial cu o Toyota. După aceea, automobilul a intrat în pilonul liniei de transport a energiei electrice.

Motociclistul a fost transportat la spital în stare gravă. În pofida eforturilor medicilor, nu a fost posibilă salvarea lui, iar acesta a decedat.

În urma accidentului, a fost inițiat un dosar penal. Șoferul mașinii Opel a fost reținut, iar oamenii legii stabilesc toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Poliția a precizat că informația are caracter preliminar și poate fi ajustată pe măsură ce se desfășoară ancheta.