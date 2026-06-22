Un moldovean transporta migranți ilegali într-o dubă în Slovenia: A fost prins într-o pădure.

Poliția de frontieră slovenă a reținut un cetățean moldovean în vârstă de 58 de ani și un cetățean ucrainean de 32 de ani, acuzați de trafic ilegal de migranți.

Cei doi încercau să transporte șase migranți ilegali către granița cu Italia.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 20 iunie, în zona Sežana, în apropierea graniței cu Italia. Un echipaj de poliție a încercat să oprească o dubă Mercedes Vito, însă șoferul a ignorat semnalul și a încercat să fugă. Într-un sat din apropiere, acesta a abandonat vehiculul chiar în mijlocul drumului și a fugit în pădure. Bărbatul, cetățean al Republicii Moldova, a fost găsit și reținut cu ajutorul unui câine de serviciu, scrie rupor.md.

În interiorul dubei abandonate, polițiștii au descoperit șase cetățeni turci care nu dețineau documentele necesare pentru intrarea în Slovenia. Totodată, anchetatorii au oprit un autoturism Ford Focus condus de un cetățean ucrainean. Potrivit anchetei, acesta circula înaintea dubei și avea rolul de a verifica traseul pentru a facilita transportul migranților.

Instanța din Koper a dispus arestarea preventivă a celor doi suspecți. Cetățenii turci au fost predați autorităților responsabile de migrație pentru continuarea procedurilor. Potrivit Poliției din Slovenia, regiunea face parte din ruta balcanică, folosită frecvent de grupările de criminalitate organizată pentru transportarea migranților ilegali spre Italia.