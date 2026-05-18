rupor.md
18 Mai 2026, 19:09
6 437
Un moldovean suspectat de fabricare documentelor false, reținut în Ucraina

Judecătoria Sectorului Central din Nikolaev a plasat în arest un cetățean al Moldovei, suspectat de organizarea unei scheme de fabricare a unor documente europene false pentru bărbații care evită mobilizarea în Ucraina.

Potrivit anchetei, inculpatul împreună cu un complice ofereau persoanelor cu obligații militare pașapoarte false ale României sau Bulgariei, care le permiteau să se deplaseze liber pe teritoriul Ucrainei și să evite recrutarea în Forțele Armate ale Ucrainei (FAU). Instanța a dispus măsura preventivă a arestului fără drept de cauțiune pentru suspect, transmite rupor.md.

Ancheta a stabilit că în martie anul acesta, la o stație de alimentare din satul Koblevo, regiunea Nikolaev, suspectul s-a întâlnit cu un potențial client. În timpul discuției, cetățeanul Republicii Moldova a propus, contra sumei de 6.000 de dolari SUA, să întocmească un pașaport străin fals, un pașaport intern și un permis de conducere ale României sau Bulgariei. Persoana în cauză a asigurat că falsurile sunt realizate pe teritoriul Republicii Moldova, trimise în Ucraina cu microbuze regulate, conțin toate datele necesare și arată ca cele autentice. Contra unei plăți suplimentare, a promis și să ajute la aplicarea ștampilelor de trecere a frontierei la fiecare trei luni.

A doua întâlnire a avut loc în aprilie, la Odesa, în apropierea restaurantului McDonald’s, unde clientul a predat prima parte a sumei, în valoare de 3.000 de dolari SUA, drept avans. Predarea setului gata de documente false românești a avut loc sub controlul organelor de drept, deoarece clientul colabora cu ancheta.

Imediat după aceasta, angajații Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au reținut participanții la schemă, confiscând probe materiale în timpul perchezițiilor efectuate în automobilul și apartamentele acestora. Paralel, la Nikolaev, SBU a descoperit un localnic care administra o comunitate închisă pe Telegram, unde răspândea locațiile angajaților comisiilor militare și publica instrucțiuni pentru contracararea acestora.

