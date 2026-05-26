26 Mai 2026, 13:46
Un moldovean, reținut la granița cu Ucraina: Era căutat de Interpol
Un cetățean al Republicii Moldova este suspectat de furt, comis în cadrul unui grup infracțional pe teritoriul Germaniei, anunță Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei.
Grănicerii ucraineni au reținut la punctul de trecere „Mămăliga” un cetățean al Moldovei, care era căutat internațional, scrie rupor.md.
Un cetățean al Moldovei, născut în 1979, a încercat să intre în Ucraina luni seara. În timpul verificării documentelor la punctul de control, a fost activată baza de date a Interpolului. Grănicerii ucraineni au contactat biroul Interpol și au confirmat că bărbatul este căutat de autoritățile de aplicare a legii din Germania.
Persoana reținută a fost predată angajaților Poliției Naționale a Ucrainei. După întocmirea documentelor necesare, acesta va fi extrădat în Germania.