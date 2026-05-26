Un moldovean, reținut la granița cu Ucraina: Era căutat de Interpol.

Grănicerii ucraineni au reținut la punctul de trecere „Mămăliga” un cetățean al Moldovei, care era căutat internațional, scrie rupor.md.

Un cetățean al Moldovei, născut în 1979, a încercat să intre în Ucraina luni seara. În timpul verificării documentelor la punctul de control, a fost activată baza de date a Interpolului. Grănicerii ucraineni au contactat biroul Interpol și au confirmat că bărbatul este căutat de autoritățile de aplicare a legii din Germania.

Persoana reținută a fost predată angajaților Poliției Naționale a Ucrainei. După întocmirea documentelor necesare, acesta va fi extrădat în Germania.