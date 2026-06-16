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rupor.md logorupor
16 Iunie 2026, 15:09
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Un moldovean, dat în urmărire internațională, reținut într-un hotel din Italia

În comuna italiană Bergeggi, poliția a arestat un cetățean moldovean de 32 de ani, căutat de autoritățile judiciare din Germania.

Un moldovean, dat în urmărire internațională, reținut într-un hotel din Italia.
Un moldovean, dat în urmărire internațională, reținut într-un hotel din Italia.

Bărbatul a fost identificat și reținut chiar în hotelul unde se afla în vacanță, informează agenția italiană de presă ANSA, scrie rupor.md.

Persoana reținută a fost dată în urmărire internațională pe baza unui mandat european de arestare, iar datele despre el au fost introduse în Sistemul Informatic Schengen (SIS). Măsura preventivă sub formă de arestare a fost emisă de autoritățile germane încă în iunie 2025. Potrivit poliției locale, bărbatul are deja antecedente penale în Germania pentru infracțiuni contra proprietății.

De asemenea, cetățeanul Republicii Moldova are mai multe antecedente și intervenții ale poliției și în Italia. Acolo este suspectat tot de infracțiuni patrimoniale, printre care furturi în valoare totală de peste 25.000 de euro. Operațiunea de reținere a fost efectuată de angajații grupului mobil al poliției locale.

După finalizarea tuturor procedurilor juridice obligatorii, persoana reținută a fost dusă la închisoarea Marassi din Genova, unde va aștepta deciziile ulterioare ale organelor judiciare competente.

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