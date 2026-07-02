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2 Iulie 2026, 17:24
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Un moldovean căutat pentru viol în grup în Spania, reținut

Un cetățean al Republicii Moldova, căutat de autoritățile spaniole pentru executarea unei pedepse cu închisoarea într-un dosar de viol în grup, a fost reținut în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, la intrarea în România.

Un moldovean căutat pentru viol în grup în Spania, reținut.
Un moldovean căutat pentru viol în grup în Spania, reținut.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, s-a prezentat în dimineața zilei de 1 iulie la controlul de frontieră, în calitate de pasager al unui mijloc de transport, transmite deschide.md.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că, pe numele acestuia, autoritățile din Spania au emis, la 4 iunie 2026, o alertă pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare. Potrivit autorităților române, moldoveanul are de executat o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între patru și 12 ani pentru săvârșirea infracțiunii de viol în grup.

Bărbatul a fost reținut și predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, care urmează să întreprindă măsurile legale necesare.

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