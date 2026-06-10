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rupor.md logorupor
10 Iunie 2026, 20:17
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Un moldovean, căutat pentru crimă, a fugit în Germania din arest la domiciliu în Italia

Condamnat în țara natală pentru o bătaie mortală, un tânăr de 28 de ani din Moldova a fugit din casa socrului său din orașul italian Trento, unde trebuia să aștepte extrădarea.

Un moldovean, căutat pentru crimă, a fugit în Germania din arest la domiciliu în Italia.
Un moldovean, căutat pentru crimă, a fugit în Germania din arest la domiciliu în Italia.

Bărbatul a fost reținut vara trecută în stațiunea Rimini în baza unui mandat internațional, însă judecătorii l-au eliberat sub control judiciar la domiciliul părinților soției sale. Verificările carabinierilor au arătat că inculpatul a ignorat ordinul instanței și a plecat imediat în Germania, unde locuiește și lucrează permanent ca inginer, transmite rupor.md citând ladige.it.

Este vorba despre o infracțiune comisă pe teritoriul Moldovei în 2018. Pentru vătămare corporală gravă intenționată, care a dus la decesul unei persoane, conaționalul nostru a primit o pedeapsă de 8 ani de închisoare, însă nu și-a recunoscut vina și a părăsit țara. În 2023, autoritățile moldovenești l-au dat în urmărire internațională. În vara aceluiași an, bărbatul a fost arestat într-un hotel din Italia, unde venise în vacanță cu familia, după declanșarea automată a sistemului de înregistrare a oaspeților.

În timpul ședinței Curții de Apel din Rimini, cetățeanul Moldovei a cerut să nu fie extrădat autorităților moldovenești, susținând că viața îi este în pericol în țara natală. Instanța a acceptat să îl mențină în arest în Italia până la finalizarea procedurilor legale, obligându-l să ajungă singur și fără oprire la domiciliul socrilor din Trento. Bărbatul nu a ajuns la destinație. În prezent, în Italia a fost deschis un nou dosar penal pe numele său pentru evadare, ședința de judecată fiind amânată pentru luna iulie.

Sursă
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