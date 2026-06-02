rupor.md
2 Iunie 2026, 14:16
11 159
Un moldovean care transporta migranți a intrat cu mașina într-un copac în Letonia și a fugit în pădure

Patru cetățeni moldoveni sunt cercetați penal în Letonia după ce grănicerii locali au oprit mai multe tentative de transportare a migranților ilegali. Despre aceasta informează Garda de Frontieră de Stat a Letoniei.

Cel mai răsunător incident a avut loc în comuna Andrupene, unde un moldovean la volanul unui automobil Chrysler a ignorat cerința de a opri, a fost urmărit, a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac. După coliziune, șoferul și cei cinci migranți ilegali din Belarus aflați în mașină au încercat să fugă pe jos, însă în timpul operațiunii de căutare cu implicarea câinilor de serviciu, toți au fost reținuți, scrie rupor.md.

În aceeași zi, în regiunea Rezekne, poliția a oprit automobilele Toyota și Honda conduse de alți doi cetățeni ai Moldovei, care acționau ca complici ai transportatorului. Al patrulea conațional a fost reținut duminică în comuna Vecsaliene. În mașina sa Toyota se aflau șase migranți ilegali de origine asiatică.

Pe lângă procesele-verbale contravenționale pentru nesupunere față de poliție și lipsa formularelor obligatorii de securitate, pe numele a patru cetățeni ai Republicii Moldova au fost deschise dosare penale pentru organizarea trecerii ilegale a persoanelor peste frontieră. Migranții reținuți au fost, de asemenea, plasați în arest.

Autoritățile letone menționează că organizatorii canalelor de migrație ilegală din Belarus angajează tot mai des șoferi din țări terțe pentru transportarea ulterioară a persoanelor în interiorul Uniunii Europene.

Sursă
