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rupor.md logorupor
17 Iunie 2026, 12:18
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Un moldovean care a atacat un grup de adolescenți cu un ciocan, reținut în Italia

În orașul italian Modena, poliția a reținut un cetățean moldovean de 31 de ani, care, fiind în stare de ebrietate, a urmărit un grup de minori și i-a amenințat cu un ciocan.

Un moldovean care a atacat un grup de adolescenți cu un ciocan, reținut în Italia.
Un moldovean care a atacat un grup de adolescenți cu un ciocan, reținut în Italia.

Potrivit publicației locale „Il Resto del Carlino”, care citează Poliția de Stat, incidentul a avut loc în parcarea unui centru comercial, unde atacatorul a venit de acasă, înarmat cu un obiect, transmite rupor.md.

Conform datelor organelor de drept, bărbatul, aflat sub influența alcoolului, s-a enervat din cauza zgomotului puternic făcut de adolescenții care se jucau în curte. El s-a întors în apartamentul său, a luat un ciocan, apoi s-a întors pe stradă și, șchiopătând, a alergat după ei.

Pe drum, agresorul a lovit cu ciocanul și un tomberon, fapt care a amplificat panica în rândul minorilor, precizează poliția. Cu toate acestea, adolescenții au reușit să alerteze rapid serviciile de urgență, apelând numărul 112.

Echipajul de patrulare sosit la fața locului a blocat și dezarmat rapid atacatorul, prevenind o posibilă tragedie. Cetățeanul Republicii Moldova, care anterior a mai fost în vizorul poliției, din cauza stării avansate de ebrietate nu a putut explica clar motivele faptei sale.

În cele din urmă, pe numele său a fost deschis un dosar pentru amenințări în condiții agravante și pentru port ilegal de obiecte potențial periculoase. De asemenea, șeful poliției locale i-a emis atacatorului un avertisment verbal oficial, considerându-l o persoană care reprezintă o amenințare pentru siguranța publică.

Sursă
rupor.md logorupor
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