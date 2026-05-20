rupor.md
20 Mai 2026, 19:52
9 794
Un moldovean, arestat în Italia pentru jefuirea unei femei de 87 de ani

În orașul italian Santeramo in Colle, carabinierii au reținut un cetățean moldovean în vârstă de 30 de ani, acuzat de jaf stradal asupra unei femei de 87 de ani.

Împreună cu el, în dosar este implicat un tânăr de aceeași vârstă, originar din România, care pe durata anchetei va rămâne în libertate, transmite rupor.md.

Incidentul a avut loc încă pe 4 mai, însă detaliile anchetei au devenit cunoscute abia acum. Potrivit anchetei, bărbații au atacat o femeie în vârstă și i-au smuls cu forța geanta cu bani, telefonul și obiectele personale. În urma împingerii agresive, pensionara a căzut și s-a lovit puternic la cap de asfalt, fiind nevoită să solicite îngrijiri medicale.

Suspecții au fost identificați datorită înregistrărilor camerelor de supraveghere și declarațiilor localnicilor. Se menționează că reținuții au colaborat cu ancheta, ceea ce a ajutat carabinierii să găsească și să restituie victimei toate bunurile furate. În prezent, cetățeanul Republicii Moldova este reținut în penitenciar, unde va aștepta decizia instanței.

rupor.md
