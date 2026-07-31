Un moldovean aflat în Italia a salvat doi copii dintr-un râu, însă a dispărut fără urmă.

În Italia se desfășoară căutări pentru un bărbat în vârstă de 36 de ani, originar din Moldova, care locuia la Bologna și a dispărut în râu după ce a salvat doi copii.

Incidentul tragic a avut loc pe o plajă în zona localității Calto din provincia Rovigo, scrie rupor.md.

Incidentul s-a produs în timpul zilei pe lunca râului Calto, unde se aflau două familii. Fiica în vârstă de șase ani a bărbatului și prietena ei de zece ani se jucau cu mingea, care a ajuns în apă. Fetița cea mică a intrat în râu ca să o recupereze, însă din cauza curentului puternic nu a reușit să se întoarcă la mal. Încercând să ajute, în apă a sărit și a doua fetiță, care a ajuns la rândul ei într-o situație periculoasă.

Observând pericolul, bărbatul a sărit în ajutor. I-a reușit să împingă ambele fete la mal și să le salveze, însă el însuși a dispărut sub apă și a fost dat dispărut.

La fața locului au ajuns prompt echipaje de pompieri din subunitățile Bondeno și Castelmasssa, elicopterul de salvare din Bologna, scafandrii din Mestre și echipele de carabinieri. Operațiunile de căutare, cu implicarea aviației, a mijloacelor de înot și a scafandrilor, continuă.