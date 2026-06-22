Un moldovean a murit într-o colibă fără energie electrică și apă în Italia.

Un cetățean al Republicii Moldova a fost găsit mort într-o locuință modestă în care locuia împreună cu partenera sa în localitatea Camigliano, provincia Caserta, Italia.

Deși datele inițiale indică că decesul ar fi putut surveni din cauze naturale, Procuratura a dispus efectuarea unei autopsii pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei. Bărbatul în vârstă de 49 de ani trăia în condiții de sărăcie și izolare socială, într-un spațiu lipsit de facilități elementare, informează Rotalianul.

Femeia a fost audiată de carabinieri în calitate de martor după incident.

Identitatea persoanei decedate a fost stabilită prin amprente. Acesta era Sergiu Samocrainii, născut în Republica Moldova la 15 decembrie 1976, informează publicația Paese News.

Tragedia a avut loc în zona Monticello din localitatea Camigliano, în apropierea fostei cariere Rauzo.

Conform informațiilor preliminare, prietena sa, cetățeană a României, a declarat carabinierilor că dimineața bărbatul a rămas singur acasă, în timp ce ea era la serviciu. Întorcându-se acasă, a descoperit că partenerul său se simțea rău. Acesta a mâncat și s-a întins să se odihnească.

La scurt timp, starea lui s-a agravat brusc. La fața locului au sosit carabinierii și medicii serviciului de urgență 118, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat — a fost constatat decesul.

Medicul legist sosit la locul tragediei, în urma examinării preliminare, a presupus că decesul ar fi putut fi cauzat de o complicație medicală, adică să fi survenit din cauze naturale.

Cu toate acestea, procurorul de la Judecătoria din Santa Maria Capua Vetere a dispus ridicarea corpului și trimiterea acestuia la Institutul de Medicină Legală din Caserta.

Bărbatul locuia într-un imobil degradat, descris ca un adăpost aflat la periferie, cu acoperiș din plastic, uși și ferestre în stare precară, fără energie electrică, fără apă curentă și fără grup sanitar.

El nu era proprietarul locuinței și, potrivit informațiilor, locuia acolo cu permisiunea fostului proprietar, care între timp a decedat.

Cetățeanca română va primi temporar ajutor din partea serviciilor sociale ale administrației locale până la luarea unor decizii ulterioare de către autoritățile competente.