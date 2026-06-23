theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
23 Iunie 2026, 17:38
5 052
Copiază linkul
Link copiat

Un moldovean a fost bătut și jefuit într-un local din Italia

În orașul italian Aprilia, doi cetățeni străini au atacat un cetățean moldovean, i-au furat geanta cu bani și documente, apoi au fugit pe biciclete.

Un moldovean a fost bătut și jefuit într-un local din Italia.
Un moldovean a fost bătut și jefuit într-un local din Italia.

Poliția locală a stabilit rapid locul unde se aflau suspecții și i-a reținut, scrie rupor.md.

Incidentul a avut loc duminica trecută într-un local de alimentație publică. Potrivit presei, care citează materialele anchetei, un cetățean al Moldovei se afla în interiorul localului și tocmai plătise comanda, când doi bărbați, cetățeni ai Tunisiei și Marocului, s-au apropiat de el. La început s-au comportat prietenește, dar apoi l-au atacat pe moldovean, i-au aplicat mai multe lovituri cu pumnii și i-au furat geanta purtată pe umăr, în care se aflau bani în numerar, obiecte personale și documente.

Suspecții au părăsit locul infracțiunii pe biciclete, însă nu au reușit să se ascundă mult timp. Pe baza semnalmentelor descrise în detaliu de victimă și de un martor al atacului, polițiștii au reușit rapid să dea de urma tâlharilor.

Atacatorii au fost găsiți în casa unuia dintre ei. Principalul indiciu împotriva celor reținuți a fost faptul că în încăpere se aflau documentele și bunurile furate ale cetățeanului moldovean.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici