Un moldovean a fost bătut și jefuit într-un local din Italia.

În orașul italian Aprilia, doi cetățeni străini au atacat un cetățean moldovean, i-au furat geanta cu bani și documente, apoi au fugit pe biciclete.

Poliția locală a stabilit rapid locul unde se aflau suspecții și i-a reținut, scrie rupor.md.

Incidentul a avut loc duminica trecută într-un local de alimentație publică. Potrivit presei, care citează materialele anchetei, un cetățean al Moldovei se afla în interiorul localului și tocmai plătise comanda, când doi bărbați, cetățeni ai Tunisiei și Marocului, s-au apropiat de el. La început s-au comportat prietenește, dar apoi l-au atacat pe moldovean, i-au aplicat mai multe lovituri cu pumnii și i-au furat geanta purtată pe umăr, în care se aflau bani în numerar, obiecte personale și documente.

Suspecții au părăsit locul infracțiunii pe biciclete, însă nu au reușit să se ascundă mult timp. Pe baza semnalmentelor descrise în detaliu de victimă și de un martor al atacului, polițiștii au reușit rapid să dea de urma tâlharilor.

Atacatorii au fost găsiți în casa unuia dintre ei. Principalul indiciu împotriva celor reținuți a fost faptul că în încăpere se aflau documentele și bunurile furate ale cetățeanului moldovean.