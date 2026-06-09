Un moldovean a cumpărat un permis de conducere în Germania: A fost reținut la PTF Albița

Bărbatul revenea în țară în seara zilei de 8 iunie, în calitate de pasager. În timpul verificării actelor, polițiștii de frontieră l-au selectat pentru un control amănunțit în baza profilului de risc, iar în urma perchezițiilor au descoperit o legitimație cu însemne românești, care conținea datele personale și fotografia acestuia, transmite rupor.md.

Verificarea specială cu echipament de expertiză a arătat imediat că documentele sunt false. Bărbatul a declarat că ar fi obținut permisul în perioada în care se afla la muncă în Germania. Potrivit acestuia, documentul i-ar fi fost procurat prin intermediul unei persoane ale cărei date nu și le mai amintește, contra sumei de 1.400 de euro.

Autoritățile române au confiscat documentul și au deschis o anchetă oficială pentru fals material în înscrisuri oficiale.