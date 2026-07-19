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19 Iulie 2026, 13:00
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Un militar în termen a suferit un accident de motocicletă la Hâncești

Un militar în termen din Brigada 1 Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți, aflat în concediu, a fost implicat într-un accident rutier în seara zilei de 18 iulie, în satul Sărata-Galbenă din raionul Hâncești.

Un militar în termen a suferit un accident de motocicletă la Hâncești.
Un militar în termen a suferit un accident de motocicletă la Hâncești.

Potrivit informațiilor, tânărul conducea o motocicletă și s-a ciocnit de un automobil parcat pe marginea drumului.

În urma accidentului, acesta a fost internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Raional Hâncești. Starea militarului este gravă.

Rudele soldatului au fost informate despre cele întâmplate.

Circumstanțele accidentului sunt investigate de autoritățile competente. Detalii vor fi prezentate ulterior.

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