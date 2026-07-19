Un militar în termen a suferit un accident de motocicletă la Hâncești

Un militar în termen din Brigada 1 Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți, aflat în concediu, a fost implicat într-un accident rutier în seara zilei de 18 iulie, în satul Sărata-Galbenă din raionul Hâncești.

Un militar în termen a suferit un accident de motocicletă la Hâncești.