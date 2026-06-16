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realitatea.md logorealitatea
16 Iunie 2026, 17:51
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Un militar în termen a fost rănit în timpul activităților de instruire

În Moldova, un soldat recrutat a fost rănit în timpul unor exerciții după ce un camarad de serviciu a tras accidental.

Un militar în termen a fost rănit în timpul activităților de instruire.
Un militar în termen a fost rănit în timpul activităților de instruire.

Incidentul a avut loc astăzi, 16 iunie, în timpul orelor de instruire la Centrul de Instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată „Moldova”.

Potrivit Ministerului Apărării, un foc accidental a fost tras dintr-un pistol Glock 19. Militarul rănit a primit primul ajutor medical la fața locului, după care a fost transportat de urgență la spital. În prezent, se află sub supravegherea medicilor.

Ministerul Apărării va desfășura o anchetă internă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului și colaborează cu autoritățile competente.

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