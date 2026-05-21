Un Mercedes s-a ciocnit cu un BMW la Băcioi: Unul dintre vehicule s-a răsturnat.

„Ambele vehicule au suferit daune serioase. În urma coliziunii, o pasageră din BMW fost rănită. Acesteia i s-a acordat asistență medicală la fața locului, însă femeia a refuzat spitalizarea”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Poliției Capitalei, Cristina Talpă, transmite rupor.md.

Organele de drept au demarat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. În legătură cu acest caz, Poliția îndeamnă șoferii să fie extrem de atenți, să păstreze o distanță de siguranță și să reducă viteza pe asfaltul umed.