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24 Septembrie 2026, 09:01
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Un Mercedes a rămas fără motor după ce s-a izbit de un stâlp la ieșirea din Chișinău

Un accident grav s-a produs la ieșirea din Chișinău, în direcția Stăuceni, în apropierea centrului comercial Metro.

Un Mercedes a rămas fără motor după ce s-a izbit de un stâlp la ieșirea din Chișinău.
Un Mercedes a rămas fără motor după ce s-a izbit de un stâlp la ieșirea din Chișinău.

Potrivit informațiilor preliminare, un automobil Mercedes a intrat într-un stâlp. Impactul a fost atât de puternic, încât mașinii i s-au desprins motorul și roțile.

În urma accidentului rutier a fost avariat și semaforul de la intersecția din apropierea de Metro. În prezent, acesta nu funcționează.

La volan se afla un șofer de 22 de ani. 

Acesta a ignorat cererea echipajului de patrulare de a opri și a apăsat pedala de accelerație. În consecință, a pierdut controlul asupra mașinii, mașina a derapat și a intrat cu viteză mare într-un stâlp și într-un semafor. Șoferul se află la spital.

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