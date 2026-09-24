24 Septembrie 2026, 09:01
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Un Mercedes a rămas fără motor după ce s-a izbit de un stâlp la ieșirea din Chișinău.
Un Mercedes a rămas fără motor după ce s-a izbit de un stâlp la ieșirea din Chișinău
Un accident grav s-a produs la ieșirea din Chișinău, în direcția Stăuceni, în apropierea centrului comercial Metro.
Potrivit informațiilor preliminare, un automobil Mercedes a intrat într-un stâlp. Impactul a fost atât de puternic, încât mașinii i s-au desprins motorul și roțile.
În urma accidentului rutier a fost avariat și semaforul de la intersecția din apropierea de Metro. În prezent, acesta nu funcționează.
Acesta a ignorat cererea echipajului de patrulare de a opri și a apăsat pedala de accelerație. În consecință, a pierdut controlul asupra mașinii, mașina a derapat și a intrat cu viteză mare într-un stâlp și într-un semafor. Șoferul se află la spital.
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