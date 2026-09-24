Un Mercedes a rămas fără motor după ce s-a izbit de un stâlp la ieșirea din Chișinău.

Un accident grav s-a produs la ieșirea din Chișinău, în direcția Stăuceni, în apropierea centrului comercial Metro.

Potrivit informațiilor preliminare, un automobil Mercedes a intrat într-un stâlp. Impactul a fost atât de puternic, încât mașinii i s-au desprins motorul și roțile.

În urma accidentului rutier a fost avariat și semaforul de la intersecția din apropierea de Metro. În prezent, acesta nu funcționează.

La volan se afla un șofer de 22 de ani.

Acesta a ignorat cererea echipajului de patrulare de a opri și a apăsat pedala de accelerație. În consecință, a pierdut controlul asupra mașinii, mașina a derapat și a intrat cu viteză mare într-un stâlp și într-un semafor. Șoferul se află la spital.