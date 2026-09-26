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26 Septembrie 2026, 10:19
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Un Mercedes a intrat pe contrasens la Recea: Șoferul a murit

În această dimineață, 26 septembrie, în jurul orei 08:00, poliția din raionul Râșcani a ajuns la locul unui accident rutier produs pe traseul M-5, în apropierea satului Recea.

Un Mercedes a intrat pe contrasens la Recea: Șoferul a murit.
Un Mercedes a intrat pe contrasens la Recea: Șoferul a murit.

Potrivit datelor preliminare, șoferul de 25 de ani al unui Mercedes Sprinter, care se deplasa pe traseul Bălți — Râșcani, din motive ce urmează a fi stabilite, a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit cu un camion condus de un bărbat de 63 de ani.

În urma impactului, șoferul Mercedesului a murit pe loc.

Șoferul camionului nu a avut de suferit. Acesta a fost supus testării alcoolscopice, rezultatul fiind negativ.

Poliția documentează cazul și stabilește toate circumstanțele accidentului.

Un Mercedes a intrat pe contrasens la Recea: Șoferul a murit

Un Mercedes a intrat pe contrasens la Recea: Șoferul a murit

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