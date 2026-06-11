Un locuitor al Cahului, la un pas de a lua un credit de 900.000 de lei la indicațiile unor escroci.

Potrivit forțelor de ordine, totul a început cu un apel aparent obișnuit legat de un presupus colet așteptat. Ulterior, bărbatul a fost contactat prin Telegram de persoane care s-au prezentat drept angajați ai „Cyber Poliției” și Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), transmite noi.md.

Folosind metode de manipulare și abuzând de încredere, escrocii l-au convins să contracteze un credit în valoare de 900.000 de lei. În timpul procesului de obținere a împrumutului, soția bărbatului a suspectat ceva și a contactat imediat Poliția.

Datorită intervenției rapide a forțelor de ordine, bărbatului i s-a explicat că a devenit victima unei scheme frauduloase.

Infracțiunea a fost prevenită înainte de a provoca vreun prejudiciu material. Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să nu ofere date personale persoanelor necunoscute și să întrerupă imediat conversațiile dacă interlocutorii solicită contractarea unui credit, transferul de bani sau accesul la conturile bancare.

La cele mai mici suspiciuni de fraudă, trebuie să se adreseze imediat Poliției.