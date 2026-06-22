Un hoț pe un moped electric a târât o fetiță de 13 ani pe o distanță de 200 de metri în Transnistria.

Pasagerul unui moped electric a smuls din mers geanta unei fete de 13 ani, motiv pentru care aceasta a fost târâtă pe o distanță de aproximativ 200 de metri. Cazul a avut loc într-un sat din Râbnița, Transnistria.

Potrivit autorităților locale, în cazul jafului cu aplicarea violenței a fost deschis un dosar penal, iar toți cei patru tineri care se aflau pe moped au fost deja arestați, transmite rupor.md.

Incidentul a avut loc pe 11 iunie. O elevă se plimba împreună cu două prietene și s-a apropiat de un grup de cunoscuți. Lângă ei se afla un moped electric, pe care stăteau patru tineri: un băiat de 22 de ani la volan și trei adolescenți ca pasageri. Când mopedul a pornit, unul dintre adolescenți a apucat brusc fata de geanta tip poșetă.

Fata nu a reușit să se elibereze rapid de curea, iar mopedul nu s-a oprit. Drept urmare, a fost târâtă pe asfalt aproximativ 200 de metri, până când cureaua s-a rupt în cele din urmă.

Prietenele au ajutat victima să se ridice și au dus-o în cea mai apropiată casă, unde localnicii i-au acordat primul ajutor și au chemat rudele. Ulterior, bunicul în vârstă de 65 de ani al elevei a depus o plângere la secția locală de poliție. Serviciile locale au informat că fata a suferit multiple vânătăi și zgârieturi la mâini și picioare. În prezent, forțele de ordine investighează toate detaliile incidentului.