Un hoț de buzunare, prins în timp ce fura portofelul unei pasagere dintr-un autobuz în Capitală.

Un bărbat de 44 de ani din raionul Șoldănești a fost reținut în flagrant după ce a furat portofelul din geanta unei femei, în timp ce se afla într-un autobuz.

Potrivit datelor Poliției, operațiunea a fost desfășurată de angajații Direcției de Poliție Chișinău împreună cu polițiștii sectorului Centru, în cadrul măsurilor de prevenire și combatere a furturilor în transportul public și în locurile cu aglomerări mari de oameni.

Poliția precizează că bărbatul a mai fost condamnat anterior pentru infracțiuni similare. Acum este reținut pentru 72 de ore.

Dacă vina sa va fi dovedită, riscă până la 4 ani de închisoare.

Forțele de ordine îndeamnă cetățenii să fie atenți în transportul public și în locurile aglomerate, să păstreze bunurile personale în locuri sigure și să-și supravegheze gențile și portofelele.