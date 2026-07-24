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politia.md logopolitia
24 Iulie 2026, 12:17
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Un hoț de buzunare, prins în timp ce fura portofelul unei pasagere dintr-un autobuz în Capitală

Un bărbat de 44 de ani din raionul Șoldănești a fost reținut în flagrant după ce a furat portofelul din geanta unei femei, în timp ce se afla într-un autobuz.

Un hoț de buzunare, prins în timp ce fura portofelul unei pasagere dintr-un autobuz în Capitală.
Un hoț de buzunare, prins în timp ce fura portofelul unei pasagere dintr-un autobuz în Capitală.

Potrivit datelor Poliției, operațiunea a fost desfășurată de angajații Direcției de Poliție Chișinău împreună cu polițiștii sectorului Centru, în cadrul măsurilor de prevenire și combatere a furturilor în transportul public și în locurile cu aglomerări mari de oameni.

Poliția precizează că bărbatul a mai fost condamnat anterior pentru infracțiuni similare. Acum este reținut pentru 72 de ore.

Dacă vina sa va fi dovedită, riscă până la 4 ani de închisoare.

Forțele de ordine îndeamnă cetățenii să fie atenți în transportul public și în locurile aglomerate, să păstreze bunurile personale în locuri sigure și să-și supravegheze gențile și portofelele.

Sursă
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