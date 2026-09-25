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politia.md logopolitia
25 Septembrie 2026, 12:24
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Un grup de tineri a bătut un student de 19 ani în Capitală

Un tânăr se plimba cu o cunoștință în vârstă de 16 ani în apropierea căminelor studențești, când a fost atacat de un grup de tineri din anturajul fetei. Poliția a reținut șase suspecți.

Un grup de tineri a bătut un student de 19 ani în Capitală.
Un grup de tineri a bătut un student de 19 ani în Capitală.

Potrivit datelor poliției, incidentul s-a produs în seara zilei de 24 septembrie. Un grup de tineri a bătut cu cruzime un student de 19 ani de la una dintre instituțiile de învățământ din Chișinău.

Potrivit datelor preliminare, tânărul se plimba împreună cu o cunoscută de-a sa, în vârstă de 16 ani. În apropierea căminelor studențești, aceștia au întâlnit cinci tineri din anturajul fetei.

La un moment dat, din motive încă nestabilite, tinerii ar fi început să-l bată pe student, după care au comis acțiuni umilitoare asupra acestuia, care i-au lezat demnitatea.

După primirea sesizării, polițiștii au început să stabilească toate circumstanțele incidentului. În scurt timp, oamenii legii au stabilit identitatea suspecților și locul unde se aflau aceștia și i-au reținut pentru documentare.

Patru minori, inclusiv fata de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Alți doi tineri majori au fost reținuți pentru 72 de ore, în conformitate cu legislația.

Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele incidentului.

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