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rupor.md logorupor
23 Iunie 2026, 14:50
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Un grup de moldoveni s-a bătut cu albanezi în Italia: Un conațional a ajuns la spital

În orașul italian Granarolo a avut loc o bătaie în masă între grupuri de tineri din Moldova și Albania, în timpul căreia unul dintre participanți a tras un foc în aer.

Un grup de moldoveni s-a bătut cu albanezi în Italia: Un conațional a ajuns la spital.
Un grup de moldoveni s-a bătut cu albanezi în Italia: Un conațional a ajuns la spital.

În urma altercației, un moldovean de 24 de ani a fost rănit de cioburile unei sticle sparte, relatează publicația italiană Il Resto del Carlino, transmite rupor.md.

Conflictul dintre două grupuri, formate din aproximativ 20 de persoane, a izbucnit în jurul orei 23:00, într-un parc. Potrivit localnicilor, care au alertat serviciile de urgență, la început, tinerii se certau zgomotos și foloseau cuvinte obscene. La scurt timp, disputa verbală s-a transformat într-o încăierare violentă, în care participanții au folosit bâte și sticle sparte aduse cu ei. Bătaia s-a încheiat după ce unul dintre tineri a scos un pistol, cel mai probabil unul de semnalizare, și a tras un foc de avertisment în aer.

Când mai multe echipaje ale carabinierilor au ajuns la fața locului, participanții la conflict fugiseră deja. În parc, polițiștii l-au găsit doar pe cetățeanul moldovean de 24 de ani, rănit. Acesta a fost transportat de un echipaj medical la spitalul din Bentivoglio. După ce a primit îngrijirile necesare, medicii l-au externat, recomandându-i tratament ambulatoriu timp de aproximativ zece zile.

Carabinierii continuă ancheta pentru a stabili identitatea tuturor persoanelor implicate în bătaia în masă.

Sursă
rupor.md logorupor
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