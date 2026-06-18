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politia.md logopolitia
18 Iunie 2026, 18:09
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Un funcționar, stopat la Măgdăcești la volanul unei mașini de serviciu în stare de ebrietate

Angajații poliției de patrulare au oprit în dimineața zilei de 18 iunie, pe traseul Chișinău–Orhei, în zona comunei Magdăcești, un automobil Toyota Camry care circula haotic și crea pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Un funcționar, stopat la Măgdăcești la volanul unei mașini de serviciu în stare de ebrietate.
Un funcționar, stopat la Măgdăcești la volanul unei mașini de serviciu în stare de ebrietate.

După cum au raportat polițiștii, la volan se afla un bărbat de 55 de ani, care ocupă o funcție în administrația publică locală. El conducea un automobil de serviciu.

În timpul verificării, șoferul a fost testat pentru alcool. Rezultatul etilotestului a indicat 0,56 mg/l alcool în aerul expirat, ceea ce corespunde unei stări de intoxicație alcoolică severă.

Autovehiculul a fost dus la o parcare specializată. Pe caz au fost inițiate procedurile legale conform legislației în vigoare.

Forțele de ordine continuă să stabilească toate circumstanțele incidentului.

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