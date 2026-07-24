Un depozit frigorific din Chișinău, cuprins de flăcări: 47 de pompieri au luptat cu focul.

În această dimineață, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au lichidat un incendiu izbucnit într-un depozit frigorific de pe strada Petricani 19/8 din Chișinău.

Anunțul despre incendiu a fost primit la ora 11:07. Potrivit informațiilor preliminare, focul a cuprins un depozit cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Existau și riscuri de extindere a flăcărilor către clădirile din apropiere, informează serviciul de presă al IGSU.

La locul incidentului au fost trimise echipe de pompieri. Salvatorii sosiți au constatat că incendiul a izbucnit pe acoperișul clădirii. Pentru coordonarea acțiunilor a fost creat un comandament operativ.

Datorită intervenției rapide, incendiul a fost localizat deja la ora 11:33, prevenind extinderea acestuia la obiectivele învecinate. Incendiul a fost lichidat complet la ora 11:40.

La stingerea focului au participat 47 de salvatori și pompieri, precum și 9 unități de tehnică specială, inclusiv 3 autospeciale cu scară.

Nu au fost raportate victime. Cauzele izbucnirii incendiului și toate circumstanțele incidentului urmează să fie stabilite.