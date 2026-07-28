Un cuplu din Chișinău ascundea droguri în timpul plimbărilor cu copilul de un an

Angajații Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea de trafic de droguri organizată de doi concubini din Chișinău.

Potrivit datelor forțelor de ordine, un bărbat de 21 de ani și concubina sa de 22 de ani au încercat să-și ascundă activitatea infracțională, plimbându-se cu un copil de un an.

Cei doi au fost reținuți în flagrant când au ajuns la locul unde urmau să ridice o cantitate de hașiș comandată prin Telegram. Potrivit anchetei, drogurile urmau să fie vândute clienților prin aceeași platformă.

În timpul perchezițiilor la domiciliul suspecților, forțele de ordine au descoperit aproximativ un kilogram de hașiș, precum și cocaină și marijuana.

Bărbatul de 21 de ani a fost plasat în arest preventiv la solicitarea procurorilor pe durata anchetei. Concubina sa de 22 de ani este cercetată în stare de libertate.

Ancheta continuă.