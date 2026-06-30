Un copil s-a înecat într-o piscină din curtea unei case la Cimișlia

Un copil de doar un an și opt luni a decedat în după-amiaza zilei de 28 iunie la Cimișlia. Potrivit Poliției, micuțul a fost găsit inconștient într-un bazin cu apă în curtea unei locuințe.

Un copil s-a înecat într-o piscină din curtea unei case la Cimișlia.