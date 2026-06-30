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stiri.md logostiri
30 Iunie 2026, 13:23
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Un copil s-a înecat într-o piscină din curtea unei case la Cimișlia

Un copil de doar un an și opt luni a decedat în după-amiaza zilei de 28 iunie la Cimișlia. Potrivit Poliției, micuțul a fost găsit inconștient într-un bazin cu apă în curtea unei locuințe.

Un copil s-a înecat într-o piscină din curtea unei case la Cimișlia.
Un copil s-a înecat într-o piscină din curtea unei case la Cimișlia.

La fața locului au intervenit polițiștii și echipajul medical, însă, în pofida manevrelor de resuscitare, a fost constatat decesul copilului, scrie stiri.md.

Ofițerul de presă al Inspectoratului General de Poliție, Mariana Bețivu, ne-a comunicat că oamenii legii desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii tragediei. 

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