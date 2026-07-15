Un copil de trei ani din Dubăsari, salvat de medici după ce s-a sufocat cu un corp străin.

Un copil în vârstă de trei ani a fost internat în spital după ce s-a sufocat cu un corp străin în timp ce se afla acasă.

Incidentul s-a produs pe 14 iulie, iar băiețelul a fost transportat de urgență la Spitalul Raional din Dubăsari, transmite stiri.md

Potrivit informațiilor preliminare, copilul era acasă împreună cu tatăl său și fratele mai mic. În timp ce cei doi copii se jucau într-o cameră, tatăl s-a distras pentru câteva momente de telefonul mobil. La scurt timp, acesta a observat că băiatului îi ieșea spumă la gură, respira cu dificultate și începea să-și piardă cunoștința.

Bărbatul a încercat să-i acorde primul ajutor, însă, văzând că starea copilului se agravează, l-a scos în curte și a cerut ajutorul vecinilor. Aceștia au alertat serviciul de urgență.

Medicii au stabilit diagnosticul de asfixie mecanică provocată de un corp străin și au intervenit pentru a-i salva viața. După ce a fost monitorizat în secția de terapie intensivă, copilul a fost transferat în secția de pediatrie. În prezent, acesta este conștient, iar starea sa este stabilă.

Pe marginea acestui caz au fost inițiate verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

În context, oamenii legii îi îndeamnă pe părinți să nu lase copiii mici nesupravegheați, nici măcar pentru câteva minute, și să evite distragerea atenției de telefoanele mobile atunci când aceștia se află în preajmă. Totodată, autoritățile reamintesc că, în situații de urgență, trebuie solicitat imediat ajutorul medical, iar până la sosirea echipajului este important să fie acordat primul ajutor, dacă este necesar.