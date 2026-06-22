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unimedia.info logounimedia
22 Iunie 2026, 20:56
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Un copil de 6 ani, la un pas de a se îneca într-un bazin improvizat la Strășeni

Un copil de 6 ani a fost salvat de medici, fiind la un pas de înec, într-un bazin improvizat dintr-o localitate din raionul Strășeni.

Un copil de 6 ani, la un pas de a se îneca într-un bazin improvizat la Strășeni.
Un copil de 6 ani, la un pas de a se îneca într-un bazin improvizat la Strășeni.

Incidentul s-a produs în seara de 20 iunie, iar mama băiatului a alertat serviciile de urgență, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, transmite unimedia.info.

Până la sosirea ambulanței, medicul coordonator din dispecerat a oferit indicații prin telefon pentru aplicarea primelor măsuri de resuscitare. 

„La momentul sosirei echipei AMU, copilul în poziție laterală de siguranță era în stare critică și prezenta semne de hipoxie severă. De urgență minorul a fost preluat și în timpul transportării, echipa AMU a continuat măsurile avansate de resuscitare cardio-respiratorie și cerebrală, efectuând deschiderea și aspirarea căilor respiratorii, ventilația asistată cu balon, administrarea preparatelor medicamentoase și oxigenoterapiei”, precizează instituția.

Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul Raional Strășeni, unde primește îngrijiri medicale specializate. 

Sursă
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