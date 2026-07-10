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rupor.md logorupor
10 Iulie 2026, 15:02
8 236
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Un copil de 10 ani a murit după ce o poartă de fotbal a căzut peste el în Transnistria

Într-un sat din raionul Grigoriopol din Transnistria a murit un băiat de 10 ani, peste care au căzut porțile de fotbal nefixate.

Un copil de 10 ani a murit după ce o poartă de fotbal a căzut peste el în Transnistria.
Un copil de 10 ani a murit după ce o poartă de fotbal a căzut peste el în Transnistria.

Medicii sosiți la locul accidentului nu au reușit să salveze victima, care a suferit o lovitură gravă la cap, transmite rupor.md.

Accidentul a avut loc pe un teren local, unde o construcție metalică sportivă fusese adusă cu doar o săptămână înainte de incident. Fixarea obiectului sportiv în sol era planificată abia pentru weekendul următor.

După terminarea jocului, băiatul a sărit pe bara transversală superioară a porții, folosind-o ca pe o bară de tracțiuni. Construcția nefixată a pierdut stabilitatea și a căzut peste copil, care și-a pierdut cunoștința. Prietenii aflați în apropiere au reușit să ridice singuri poarta grea de pe victimă și au sunat la ambulanță.

Medicii locali au solicitat imediat o echipă specializată de reanimare din Tiraspol. În ciuda eforturilor medicilor, minorul nu a putut fi salvat. A fost inițiată o anchetă.

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