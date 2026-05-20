20 Mai 2026, 17:35
17 208
Copiază linkul
Link copiat
Un copac s-a prăbușit peste un automobil în sectorul Botanica al Capitalei
Potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale de martori aflați la fața locului, un copac a căzut direct peste un automobil parcat în apropiere.
Mașina a fost avariată, iar traficul pe această porțiune de drum a fost temporar blocat, transmite protv.md.
Deocamdată nu este clar dacă se afla cineva în mașină în momentul incidentului și dacă există persoane rănite. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii cazului.