2 Iunie 2026, 14:11
Un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit pe strada Melestiu din Chișinău
Un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit pe strada Melestiu din sectorul Centru al municipiului Chișinău, blocând parțial drumul și creând dificultăți pentru circulația rutieră și pietonală.
Din imaginile de la fața locului se observă că arborele a căzut peste partea carosabilă, ocupând o porțiune semnificativă a drumului. În apropiere se aflau mai multe automobile parcate, transmite noi.md.
La fața locului au intervenit echipaje de salvatori și pompieri, care au început lucrările de înlăturare a crengilor și deblocare a zonei.
Incidentul s-a produs pe fondul vremii instabile și al precipitațiilor înregistrate în Capitală.