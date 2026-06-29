Un cetățean ucrainean suspectat de tentativă de escrocherie, reținut la Bălți.

Polițiștii și procurorii din Bălți au reținut un tânăr de 21 de ani, cetățean al Ucrainei, bănuit de implicare într-o tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 24–26 iunie curent, mai multe persoane ar fi contactat telefonic o femeie de 73 de ani din Bălți. Aceștia s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale și ai Poliției, încercând să o convingă să transfere suma de 8.930 de dolari SUA, sub pretextul „protejării” economiilor sale.

Femeia a sesizat la timp autoritățile, iar Poliția a organizat o operațiune specială. Suspectul a fost reținut în flagrant în momentul în care urma să primească banii.

Acesta a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, iar pe caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de escrocherie comisă de un grup criminal organizat. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.