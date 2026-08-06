Un cetățean ucrainean dat în urmărire internațională, reținut la Rezina.

În orașul Rezina, angajații Direcției regionale de nord a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au reținut un cetățean ucrainean, aflat în urmărire internațională, suspectat de trafic de persoane.

Potrivit instituției, operațiunea a avut loc pe 5 august, în urma unor măsuri operative speciale de investigații. Bărbatul era căutat la solicitarea autorităților competente din Ucraina.

După reținerea suspectului, acesta a fost predat organului de urmărire penală pentru a fi aleasă o măsură preventivă sub formă de arest.

Despre cele întâmplate a fost informată și Procuratura Generală, care se va ocupa de procedurile ulterioare prevăzute de legislație.