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6 August 2026, 10:48
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Un cetățean ucrainean dat în urmărire internațională, reținut la Rezina

În orașul Rezina, angajații Direcției regionale de nord a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au reținut un cetățean ucrainean, aflat în urmărire internațională, suspectat de trafic de persoane.

Un cetățean ucrainean dat în urmărire internațională, reținut la Rezina.
Un cetățean ucrainean dat în urmărire internațională, reținut la Rezina.

Potrivit instituției, operațiunea a avut loc pe 5 august, în urma unor măsuri operative speciale de investigații. Bărbatul era căutat la solicitarea autorităților competente din Ucraina.

După reținerea suspectului, acesta a fost predat organului de urmărire penală pentru a fi aleasă o măsură preventivă sub formă de arest.

Despre cele întâmplate a fost informată și Procuratura Generală, care se va ocupa de procedurile ulterioare prevăzute de legislație.

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