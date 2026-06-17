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rupor.md logorupor
17 Iunie 2026, 07:27
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Un cetățean moldovean a înjunghiat de nouă ori o persoană fără adăpost în Spania

În orașul spaniol Pamplona, poliția a reținut un cetățean al Republicii Moldova, suspectat de tentativă de omor în apropierea unui supermarket. Atacatorul a provocat multiple răni prin înjunghiere unui alt bărbat.

Un cetățean moldovean a înjunghiat de nouă ori o persoană fără adăpost în Spania.
Un cetățean moldovean a înjunghiat de nouă ori o persoană fără adăpost în Spania.

Cazul a avut loc luni seara, 15 iunie, în cartierul San Jorge, în apropierea unui magazin local. Potrivit autorităților, între doi bărbați fără adăpost a izbucnit o bătaie. Managerul supermarketului a observat altercația pe stradă și a sunat imediat la serviciile de urgență, scrie rupor.md.

În timpul conflictului, un cetățean al Moldovei l-a înjunghiat în coapsă și în fesă pe un cetățean al Poloniei. Publicația Diario de Noticias precizează că victima a suferit în total nouă răni prin înjunghiere. Acesta a fost transportat în stare gravă la Spitalul Universitar din Navarra. Atacatorul a fost reținut de poliția națională și va fi adus în fața instanței.

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rupor.md logorupor
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